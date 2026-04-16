Samsung Galaxy Buds4 Pro | audio Hi-Fi a soli 179€ è il top
Sul mercato degli auricolari wireless, una promozione ha reso disponibili i Samsung Galaxy Buds4 Pro a 179 euro tramite una piattaforma di vendita online. Questi auricolari sono stati presentati come un modello di livello elevato, con caratteristiche audio Hi-Fi. La proposta si rivolge a chi cerca un dispositivo di qualità con tecnologia wireless, con un prezzo inferiore rispetto alle offerte classiche.
Un’opportunità che arriva direttamente dai canali di vendita online cerca l’eccellenza nell’audio wireless: i Samsung Galaxy Buds4 Pro sono attualmente disponibili a soli 179 euro su Amazon. Il ribasso, che segna il punto più basso di prezzo registrato dal momento della loro presentazione avvenuta a febbraio, permette di abbattere il listino originale di 249 euro con uno sconto immediato del 28%, applicato senza la necessità di inserire codici o coupon particolari. Tecnologia acustica e gestione intelligente del rumore ambientale. Il cuore tecnologico di questi auricolari true wireless di fascia alta risiede in una riprogettazione strutturale del sistema sonoro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Samsung Galaxy Buds 4 Pro - Top 12 Features
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