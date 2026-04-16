Sampdoria-Monza probabili formazioni | le scelte di Lombardo e Bianco

Nella prossima partita tra Sampdoria e Monza, le formazioni sono ancora in fase di definizione, con le scelte di Lombardo e Bianco che saranno decisive. La squadra di casa arriva da tre successi consecutivi contro Avellino, Empoli e Pescara, che hanno rafforzato la posizione in classifica. La sfida si svolgerà prossimamente, con l’obiettivo di continuare la serie positiva e migliorare la propria situazione.

Tre vittorie consecutive contro Avellino, Empoli e Pescara hanno messo in discesa la strada verso la salvezza. Ora sotto con Sampdoria-Monza, match spartiacque. Contro una delle pretendenti alla promozione diretta, la squadra di Lombardo cercherà di mettere definitivamente in sicurezza la.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di LombardoEnnesimo ribaltone in panchina per la Sampdoria, via Gregucci e Foti, al loro posto è stato scelto Attilio Lombardo, già nello staff, ora chiamato a... Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e CasertaMatch salvezza allo stadio Luigi Ferraris: si gioca lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 17:15. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lombardo: Sampdoria, non rilassarti. Il massimo deve ancora arrivare; Gol del portiere Iannarilli, l'Avellino pareggia. Venezia fermato dall'Entella, il Monza aggancia il Frosinone; Sampdoria - Monza in Diretta Streaming | DAZN IT; Pescara-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e Gorgone. Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza, le ultime dall'infermeria e l'arbitro della sfidaVenerdì 17 aprile, alle 20:30, si disputerà, presso lo stadio ‘Luigi Ferraris’, Sampdoria-Monza, sfida valida per la 35^ giornata di Serie B 2025-26. Nessun squalificato tra le fila blucerchiate e ... monza-news.it Sampdoria-Monza, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e BiancoBlucerchiati reduci da tre vittorie consecutive, strada verso la salvezza in discesa quando mancano quattro turni: sfida a una delle pretendenti alla Serie A venerdì sera al Ferraris ... genovatoday.it Alla vigilia di Sampdoria-Monza, il tecnico Lombardo analizza il momento della squadra e gli obiettivi della stagione. "Le vittorie che abbiamo ottenuto non risolvono i nostri problemi: l'obiettivo resta la salvezza e non possiamo pensare di aver fatto abbastanza facebook Sampdoria, Lombardo: “Monza Umiltà e pazienza. Solo così si può compiere l’impresa” x.com