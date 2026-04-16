Nel corso di un'intervista condotta con Milo Infante alle 14 di sera, Matteo Salvini ha risposto al telefono. Non sono stati resi noti i dettagli della conversazione né chi abbia chiamato in quel momento. La telefonata si è inserita nel contesto dell'intervista, senza influire sul contenuto delle domande poste dall'intervistatore. La richiesta iniziale fatta a Milo Infante non è stata precisata.

Matteo Salvini risponde al telefono in Tv per controllare i voti al Dl Sicurezza. Ospite di Milo Infante a Ore 14 sera, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture è stato protagonista di un siparietto inusuale per una diretta televisiva, lasciando attendere il conduttore per qualche secondo per una chiamata importante con “un collega ministro”. La chiamata di Matteo Salvini durante Ore 14 sera La scena è andata in onda nella pausa pubblicitaria dell’intervista nell’ultima puntata del programma di Milo Infante su Rai 2. Prima di iniziare a rispondere alle domande Matteo Salvini ha infatti anticipato al conduttore che avrebbe tenuto il...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salvini risponde al telefono a Ore 14 Sera, chi ha chiamato e quella richiesta iniziale fatta a Milo Infante

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