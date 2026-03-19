A Vikersund si svolge il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci per la stagione 2025-26, con le atlete impegnate sui trampolini di volo. La competizione si concentra sulla prova di volo, offrendo uno scenario di evoluzione per lo sport femminile. La gara rappresenta un momento importante nel calendario di questa disciplina, con le salti femminili che continuano a crescere e ad attrarre l’attenzione.

Il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci porta le saltatrici a confrontarsi sul contesto dei trampolini di volo. Il fine settimana del 21-22 marzo vedrà le atlete impegnate sul palcoscenico di Vikersund, in Norvegia, dove sotto questo aspetto “tutto ebbe inizio”. Il Vikersundbakken fu il luogo in cui si disputò la prima competizione di volo della storia. Per la verità, si dovrebbe usare il passato prossimo e non quello remoto, poiché si deve tornare al marzo del 2023. Quella in questione fu però una sorta di test agonistico, aperto a sole 15 atlete e soprattutto non inserito nel calendario del massimo circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, a Vikersund prosegue l’evoluzione femminile. Ecco la Coppa di Volo!

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