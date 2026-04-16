Roma è davvero pronta al razionamento energetico?

La capitale si trova al centro di un dibattito sulla preparazione a eventuali razionamenti energetici, mentre la crisi globale, alimentata dalla tensione tra alcune grandi potenze, continua a persistere. Nonostante un accordo tra due nazioni chiave abbia portato a una temporanea riduzione delle tensioni, le condizioni internazionali non mostrano segnali di miglioramento, e le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione.

Nonostante la parziale tregua tra Stati Uniti e Iran, la crisi energetica determinata dalla situazione internazionale non accenna a placarsi, anzi. Secondo la maggior parte degli analisti ci vorranno mesi, se non anni, per tornare a un livello di produzione e di commercio di combustibili fossili.🔗 Leggi su Romatoday.it Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste Notizie correlate Crisi energetica: Ue pronta al peggio, rischio razionamentoLa crisi energetica si prepara a durare a lungo mentre il commissario europeo Dan Jorgensen invita l’Unione Europea a prepararsi per scenari... Lockdown energetico in Italia, il precedente e l'ipotesi razionamento per spegnere tutto a maggioI Paesi europei, Italia inclusa, si stanno preparando all’eventualità di dover imporre misure che limitino i consumi di energia, in modo da... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, la mappa dello spaccio: dai laboratori in house alle chat on-demand; Roma, giornalisti in piazza per l'equo compenso. Costante: Categoria unita a difesa dei diritti - FNSI; Internazionali d'Italia, presentata a Roma la nuova edizione dei record; Roma, tra traffico e addii: Connor Las Americas racconta il nuovo singolo L’ultima sigaretta. Roma, una poltrona per due: chi resterà tra Gasperini e Ranieri?La Roma è una vera e propria polveriera pronta ad esplodere: chi resterà anche la prossima stagione tra Ranieri e Gasperini? europacalcio.it Olimpiadi Roma 2040, il sogno approda in aula: Si può fare, sarà occasione di rigenerazione urbanaAzione è pronta a far approvare una mozione sulla candidatura della Capitale dopo il no di Raggi dieci anni fa ... romatoday.it Sapienza Università di Roma is at Sapienza Università di Roma - facebook.com facebook Una bellissima serata alla Libreria Passaparola a Roma con @giannicuperlo e @negrialbe per Flotilla, in viaggio per Gaza, @GiuntiEditore. La sospensione del memorandum militare con Israele non basta: serve isolare il Governo Nethanyahu a livello intern x.com