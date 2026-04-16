Rinnovo Carlos Augusto trattativa ferma e c’è una squadra di Serie A che osserva interessata | ecco tutti i dettagli

Le trattative per il rinnovo di Carlos Augusto, difensore del club, sono attualmente ferme. La società sta negoziando con il giocatore, ma non ci sono ancora accordi definitivi. Nel frattempo, una squadra di Serie A ha manifestato interesse e osserva con attenzione la situazione. La questione riguarda principalmente le condizioni contrattuali e le modalità di proseguimento delle negoziazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai diretti interessati.

di Francesco Aliperta Rinnovo Carlos Augusto, stallo nelle trattative per il difensore nerazzurro: intanto una squadra di Serie A rimane alla finestra. Il futuro di Carlos Augusto all’Inter resta un rebus. Nonostante la dirigenza nerazzurra abbia già messo sul tavolo una proposta di rinnovo per blindare il difensore brasiliano, l’accordo non è ancora decollato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il contratto attuale scade nel 2028, ma il calciatore ha scelto per il momento di non affrettare i tempi, preferendo concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni in campo in questo finale di stagione. Il principale ostacolo alla fumata bianca non sembra essere di natura economica, bensì tecnica.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Carlos Augusto, trattativa ferma e c’è una squadra di Serie A che osserva interessata: ecco tutti i dettagli Notizie correlate Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagliMercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando... Leggi anche: Rinnovo Carlos Augusto, i dettagli dell’offerta e lo stallo con i nerazzurri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter, Carlos Augusto mette il rinnovo in stand by: il punto sul futuro del brasiliano; Carlos Augusto mette il rinnovo in stand-by: dubbi sulla permanenza del brasiliano nell'Inter; Inter, Carlos Augusto frena sul rinnovo: futuro in bilico; L’Inter riflette sul rinnovo di Carlos Augusto. Inter, Carlos Augusto frena sul rinnovo: futuro in bilicoCarlos Augusto rinvia il rinnovo con l’Inter: trattativa in stand by e futuro incerto. Il brasiliano valuta nuove opportunità a fine stagione. europacalcio.it Inter, Carlos Augusto mette il rinnovo in stand by: il punto sul futuro del brasilianoIl difensore brasiliano è orientato ad attendere il termine della stagione per valutare altre opportunità, mentre i nerazzurri spingono per trovare l’accordo. calciomercato.com Inter, caso Carlos Augusto: il rinnovo si complica! Ecco il motivo... https://www.internews24.com/mercato-inter-rinnovo-carlos-augusto-dettagli/ #Inter #CarlosAugusto #Calciomercato #Brasile2026 - facebook.com facebook #Inter, #CarlosAugusto mette il rinnovo in stand by: il punto sul futuro del brasiliano x.com