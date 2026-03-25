Rinnovo Carlos Augusto i dettagli dell’offerta e lo stallo con i nerazzurri

Il club ha presentato un’offerta per il rinnovo del contratto del difensore, che scade nel 2024. L’accordo prevede un aumento salariale e una durata fino al 2026. Tuttavia, le trattative tra le parti sono ferme da alcune settimane. La società non ha ancora ricevuto risposta alla proposta e si attende un aggiornamento nelle prossime settimane.

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