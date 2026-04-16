Rinnovo cariche sociali alla Pro Loco Teggiano Matera annuncia | Non mi ricandido
Domenica 19 aprile si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Pro Loco Teggiano. La decisione di Matera di non ricandidarsi è stata comunicata in vista delle elezioni. La riunione elettorale coinvolgerà i membri dell’associazione, che dovranno eleggere i nuovi rappresentanti. La giornata prevede il voto e la proclamazione degli eletti, secondo quanto stabilito dallo statuto dell’organizzazione.
Sono in programma per domenica 19 aprile le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Pro Loco Teggiano. Dopo dieci anni il presidente Biagio Matera annuncia la decisione di non ricandidarsi, una scelta che segna la conclusione di un percorso intenso e profondamente legato alla crescita.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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