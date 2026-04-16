Riapre il cantiere di Pedemontana ma solo il pomeriggio | traffico rallentato e auto in coda

Stamattina, nel cantiere di Pedemontana, non sono stati effettuati lavori e le uscite dai garage si sono svolte senza difficoltà. Tuttavia, nel pomeriggio, il cantiere è stato riaperto e i lavori sono ripresi, provocando rallentamenti al traffico e code di veicoli. La presenza degli operai ha causato un calo di congestione nel primo mattino, mentre il ritorno alle attività ha riacceso le criticità sulla viabilità.

Stamattina i residenti hanno tirato un sospiro di sollievo. Niente operai al lavoro e l’uscita dai garage non è stata un’impresa impossibile. Ma nel pomeriggio di giovedì 16 aprile mezzi e uomini sono tornati in strada e a Santa Margherita, a Lissone, si sono creati nuovi serpentoni.A comunicarlo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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