Renato Zero Rigoletto e Vinile Day | cosa fare nel weekend a Messina

Il fine settimana a Messina offre diverse opportunità di svago, tra concerti e appuntamenti culturali. Tra gli eventi principali, Renato Zero si esibirà al Palarescifina fino a domenica. Inoltre, ci saranno iniziative dedicate alla musica e alla cultura, come il Vinile Day, che coinvolgeranno appassionati e curiosi. La città si prepara a un calendario ricco di momenti da vivere in compagnia e in musica.

Torna il weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Renato Zero protagonista al Palarescifina fino a domenica. L'opera di Verdi rivive al Vittorio Emanuele e alla Sala Laudamo in scena Il cortile. Per gli appassionati di dischi e musica impossibile non fare un salto al Vinile Day.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Turandot, San Valentino e Carnevale: cosa fare nel weekend a Messina Leggi anche: Musica da cinema, trekking costiero e domenica gratis al museo: cosa fare nel weekend a Messina Altri aggiornamenti Temi più discussi: Renato Zero a Messina da domani: attesa per le quattro date al PalaRescifina; Renato Zero incanta Messina: al PalaRescifina uno spettacolo intenso tra musica, riflessione e teatro; Quattro serate con Renato Zero, a Messina scatta il piano viabilità per il PalaRescifina; Renato Zero e il Ponte: La distanza è anche un valore. Renato Zero conquista Messina: al PalaRescifina uno show tra emozioni, impegno e poesiaIn quasi tre ore di concerto, Renato Zero ha emozionato, divertito, fatto sorridere e a tratti mandato in delirio i sorcini che hanno gremito in PalaRescifina in ogni ordine di posto. Un perfetto ... 98zero.com Renato Zero incanta Messina: al PalaRescifina un viaggio emozionante tra musica e identitàUn PalaRescifina gremito, carico di entusiasmo, ha fatto da cornice a una serata destinata a restare nella memoria dei fan. Renato Zero ha conquistato Messina con una delle tappe del tour Autoritratt ... strettoweb.com La musica che ha segnato intere generazioni, la voce e l'intensità di uno dei più grandi artisti italiani, un concerto che è stato uno spettacolo intimo e potente. Il ritorno a Messina di Renato Zero ieri sera con la prima delle quattro tappe al Palarescifina è stato u - facebook.com facebook