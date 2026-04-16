Reggio il bilancio di La Strada | norme inutili e nuovi diritti

Il gruppo consiliare La Strada ha consegnato un documento di cinquanta-tre pagine presso Palazzo San Giorgio, riassumendo le attività svolte nel corso dell’ultima legislatura a Reggio. Nel bilancio vengono analizzate le norme approvate e i diritti riconosciuti, con una particolare attenzione alle questioni legate alla regolamentazione e alle modifiche legislative. La presentazione segue un percorso dettagliato e articolato, che descrive le principali azioni portate avanti dal gruppo nel periodo di riferimento.

Il gruppo consiliare La Strada ha presentato un bilancio dettagliato di cinquantatré pagine presso Palazzo San Giorgio, illustrando l’attività svolta durante l’ultima legislatura a Reggio. L’incontro, tenutosi il pomeriggio del 15 aprile 2026, è stato guidato dal consigliere Pazzano e si è concentrato sulla volontà di trasformare l’amministrazione da un sistema basato sulla concessione di favori a uno fondato sul riconoscimento dei diritti dei cittadini. La paralisi normativa e la riappropriazione della legalità urbana. Un dato allarmante emerge dall’analisi tecnica prodotta dal gruppo: oltre il settanta per cento delle norme approvate negli anni passati non trova alcuna applicazione pratica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, il bilancio di La Strada: norme inutili e nuovi diritti Notizie correlate Roma: nuovi sistemi di controllo su strada, multe fino a 3.400 euro per chi viola le norme su assicurazione e revisione.Roma si dotata di nuovi sistemi di controllo elettronico per verificare in tempo reale la copertura assicurativa e l’avvenuta revisione dei veicoli. Assicurazioni in Italia: norme, diritti e doveri dei consumatoriNegli ultimi anni il quadro che regolamenta il mercato assicurativo è diventato, via via, sempre più complesso e articolato. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Approvato definitivamente il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025; Reggio Calabria, approvato il rendiconto 2025. Versace: Ente solido, avanti su viabilità e servizi · ilreggino.it; Metrocity, via libera definitivo al rendiconto 2025 tra equilibrio finanziario e nuove strategie per il territorio; Quasi 6 milioni di euro incassati dalle multe. Reggio settima in regione. Reggio Calabria, tutti i provvedimenti approvati in Consiglio metropolitano | DETTAGLIIl Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’odierna seduta, ha approvato definitivamente, nei tempi previsti dal quadro normativo, il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziar ... strettoweb.com Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato il rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato lo schema di Rendiconto di gestione per l’Esercizio finanziario 2025 ... ilmetropolitano.it Gazzetta di Reggio facebook