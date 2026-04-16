A Ravenna, il 18 aprile alle 17, nel cortile di via Paolo Costa 31, si terrà il quarto incontro della rassegna curata da Ivano Mazzani, intitolata

Il sabato 18 aprile alle ore 17, il Cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna ospiterà il quarto appuntamento della rassegna curata da Ivano Mazzani, intitolata i sabati al cortile. L’incontro vedrà protagonista l’artista Daniele Ferroni impegnato in un confronto diretto con il critico d’arte Luca Maggio sul tema del legame tra immagine, parola e radici locali. L’identità romagnola tra memoria scritta e scatto fotografico. Il percorso creativo di Daniele Ferroni si snoda lungo direttrici che fondono l’estetica visiva con la narrazione storica. Il suo operare artistico affonda le radici a Villanova di Bagnacavallo, territorio d’origine dove l’uomo continua a vivere e a produrre arte, influenzando profondamente la scrittura delle sue memorie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: l’arte di Ferroni tra memoria romagnola e fotografia

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