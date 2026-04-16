Raphinha ha iniziato a sognare il calcio quando, ancora bambino di sette anni, ha assistito a un evento speciale con Ronaldinho. Da quel momento, ha coltivato l’obiettivo di affermarsi tra i migliori a livello mondiale. La sua carriera lo ha portato a giocare in diverse squadre europee, salendo progressivamente in classifica e raggiungendo posizioni di rilievo nel panorama internazionale.

L’ambizione di Raphinha per raggiungere la vetta del calcio mondiale trova le sue radici in un evento magico avvenuto nel 2003, quando il calciatore brasiliano aveva appena sette anni. In quell’occasione, durante una celebrazione per congedare Ronaldinho dai suoi amici e familiari, il piccolo atleta ebbe l’opportunità di stare accanto a una leggenda che stava per intraprendere il viaggio verso il Barcellona. Il legame tra i due si è consolidato in quel periodo, nato grazie alla partecipazione del padre di Raphinha a una banda di samba ingaggiata proprio per quella festa d’addio. Sebbene nel tempo siano stati aggiunti alcuni dettagli enfatici al racconto del momento in cui Ronaldinho prese il bambino tra le braccia, il rapporto di amicizia nato da quel contatto territoriale è rimasto saldo per oltre vent’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raphinha: dal sogno con Ronaldinho alla vetta del calcio mondiale

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