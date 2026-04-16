Giovedì 16 aprile 2026, il programma pomeridiano di Rai 1 con Alberto Matano non è andato in onda. Lo stop è stato causato da uno sciopero dei giornalisti, che ha portato alla sospensione della trasmissione

Il consueto appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Alberto Matano subisce un arresto improvviso questo giovedì 16 aprile 2026. La trasmissione Vita in diretta non andrà in onda oggi pomeriggio a causa di una mobilitazione che ha colpito il corpo dei giornalisti, determinando una drastica riduzione dell’offerta informativa sulla rete pubblica. Lo sciopero è stato indetto per rivendicare il rinnovo del contratto di categoria, un documento fondamentale che risulta scaduto ormai da ben 10 anni. La protesta non riguarda solo un singolo programma, ma l’intero apparato informativo: la mancanza di personale tecnico e redazionale impedisce la preparazione di servizi, invii e la conduzione stessa di molti segmenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai 1 si ferma: sciopero dei giornalisti blocca Vita in diretta

Notizie correlate

Oggi lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto: anche Gazzettadelsud.it si fermaOggi la seconda giornata di sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti - di un pacchetto che prevede sei astensioni .

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore si ferma il 6 aprile: stop improvviso nel daytime di Rai 1; Linea Verde arriva a Trapani; La corsa Play Off non si ferma: nel weekend Gara 3 delle Semifinali; Il paradiso delle signore non va in onda il 6 aprile 2026.

Affari Tuoi si ferma il 3 aprile 2026: perché De Martino non va in onda e cosa cambia su Rai 1Il successo di Affari Tuoi continua a dominare l’access prime time di Rai1, con ascolti che crescono di settimana in settimana e un pubblico ormai ... ilsipontino.net

Affari Tuoi si ferma il 26 marzo 2026: perché De Martino non va in onda e cosa cambia su Rai 1Affari Tuoi si ferma il 26 marzo 2026: perché De Martino non va in onda e cosa ...Il pubblico di Rai 1 si trova ancora una volta davanti a un cambio di palinsesto che riguarda Affari Tuoi, uno dei programmi più seguiti dell’access prime ... ilsipontino.net

Entrambi i sindacati USIGRai ed UniRai dei giornalisti e delle giornaliste Rai aderiscono allo sciopero senza distinzioni politiche #scioperogiornalisti - facebook.com facebook

La Rai non impara dagli errori: in estate pomeriggio vuoto e contro Gerry Scotti torna “L’eredità” x.com