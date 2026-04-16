Questo farmaco potrebbe aiutare nel diabete di tipo 1 a ridurre le dosi di insulina

Un nuovo studio condotto dal Garvan Institute of Medical Research indica che la metformina, un farmaco comunemente usato nel trattamento del diabete di tipo 2, potrebbe contribuire a ridurre le dosi di insulina necessarie nel diabete di tipo 1. La ricerca ha coinvolto pazienti con questa condizione e ha osservato alcuni effetti sulla gestione glicemica. La possibilità di un utilizzo più ampio della metformina è attualmente in fase di valutazione.

Secondo i ricercatori, il farmaco non migliorerebbe direttamente la resistenza all’insulina, ma potrebbe ridurre in modo significativo la quantità di insulina necessaria per mantenere stabile la glicemia. Un risultato che apre nuove prospettive terapeutiche. Il diabete di tipo 1 è una patologia autoimmune in cui il sistema immunitario distrugge le cellule del pancreas responsabili della produzione di insulina. Chi ne soffre è quindi costretto a una terapia insulinica per tutta la vita. La gestione della malattia è complessa e richiede continue decisioni quotidiane legate al monitoraggio della glicemia e all’aggiustamento delle dosi di insulina.🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Questo farmaco potrebbe aiutare nel diabete di tipo 1 a ridurre le dosi di insulina Notizie correlate Questa dieta vegana ha ridotto l’insulina del 30% nel diabete di tipo 1L’insulina è l’ormone che consente al glucosio, cioè lo zucchero presente nel sangue, di entrare nelle cellule muscolari e nel fegato per essere... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Studio: geni spiegano differenze nell’efficacia dei farmaci dimagranti; NUOVA STANGATA SULLE SIGARETTE. E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI SMETTERE IN MANIERA FACILE; Bere moltissima acqua aiuta davvero a espellere i calcoli? Cosa dicono gli esperti; de Pascale: Innovazione e sostenibilità per garantire le migliori cure a tutti. Questo comune farmaco per il diabete potrebbe aiutare alcune donne a superare i 90 anniIn un’epoca in cui l’aspettativa di vita si allunga ma gli anni trascorsi in salute restano una sfida aperta, la scienza sta iniziando a guardare con occhi diversi farmaci che conosciamo da decenni. greenme.it Obesità. Arriva l’ormone che potrebbe aiutare a sconfiggerlaUno studio olandese dimostra come un ormone normalmente presente nel nostro organismo e usato nella cura del diabete potrebbe essere responsabile di una perdita di peso maggiore nei pazienti obesi. La ... quotidianosanita.it Uno dei tumori più difficili da trattare potrebbe avere una nuova possibilità. Un farmaco mostra risultati mai visti finora. Ecco cosa cambia - facebook.com facebook Assunto per via orale una volta al giorno, il farmaco potrebbe fornire una promettente nuova opzione di trattamento ai pazienti con una delle neoplasie più letali x.com