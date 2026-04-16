Quello strano asse tra il Milan e il Congo

Recentemente si è scoperto che il club calcistico ha stretto un accordo di sponsorizzazione con un ente della Repubblica Democratica del Congo. La notizia ha suscitato curiosità e domande sulla natura della collaborazione e sui soggetti coinvolti. La vicenda riguarda esclusivamente aspetti economici e commerciali, senza coinvolgimenti diretti di figure pubbliche o istituzioni governative. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori del settore sportivo.

È una vicenda che ci riporta agli antichi fasti della commedia dell’arte: ci riferiamo nientepopodimeno che – rullo di tamburi – all’ingresso della Repubblica Democratica del Congo tra gli sponsor del Milan. Un paese dalle contraddizioni profondissime: affoga nelle risorse, è infatti il maggior produttore mondiale di cobalto, possiede petrolio e gas naturale, ha miniere di coltan, uranio e rame, grandi giacimenti di diamanti e oro. Tuttavia, i dati freschi del Fondo monetario internazionale sono chiari: nel 2024, i 1.930 dollari di reddito annuo pro capite a parità di potere di acquisto – misura che tiene conto delle differenze di costo della vita tra i diversi paesi e che perciò permette confronti più attendibili – collocano la Repubblica Democratica del Congo al 187esimo posto su 195 unità economiche esaminate.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Quello strano asse tra il Milan e il Congo Notizie correlate Primarie, a Schlein mancava giusto lo strano asse Conte-RenziE ora? L’attivismo di Giuseppe Conte – libro in uscita, incontro con amico-inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli a seguire, indi... Csm, quello strano rinvio sul "caso Emiliano": la decisione solo dopo il referendumBisogna aspettare martedì, quando le urne saranno chiuse e il risultato del referendum ormai definito, per conoscere la decisione del Csm...