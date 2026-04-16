Dopo le giornate di pioggia e nuvole, il sole torna a splendere, portando con sé un cambiamento nelle condizioni del cielo. La luce riscalda di nuovo gli ambienti e fa scomparire le preoccupazioni legate al maltempo. Le persone riprendono le loro attività quotidiane, lasciando alle spalle le difficoltà delle recenti settimane. La ripresa della chiarezza atmosferica segna un nuovo inizio, anche se i ricordi delle intemperie rimangono ancora nelle conversazioni.

? È già tutto dimenticato. Come torna il sole smettiamo di guardare preoccupati i rivoli che ancora colano dai pendii, gli asfalti smozzicati e la terra che ha invaso le strade. Ci limitiamo a sterzare, evitando gli ostacoli lasciati dall’acqua recente. Il fiume si è ritirato dalle golene, è rientrato nell’alveo. Negli anni qualche intervento per contenere i rischi delle grandi alluvioni c’è stato, qui in Abruzzo vasche di laminazione lungo il corso del Pescara. Abbiamo – forse – salvato la città dagli allagamenti e messo al riparo i centri commerciali e le altre opere in cemento che da decenni violentano il fiume. Ma dietro tutto questo c’è il nulla.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Quando torna il sole

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