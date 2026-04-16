Qualità dell' aria le zone più critiche a Genova | i dati e le mappe

A Genova i livelli di biossido di azoto rimangono sopra i limiti stabiliti dalla legge, secondo i dati più recenti sulla qualità dell’aria. Le mappe e le analisi indicano che alcune zone della città sono particolarmente critiche, mantenendo valori elevati di inquinanti. Nonostante un miglioramento generale a livello nazionale, la città continua a essere sotto osservazione per le concentrazioni di sostanze nocive nell’aria.

Genova resta nel mirino dell’Europa: sebbene i dati nazionali mostrino un’Italia che torna a respirare, la Superba figura ancora tra le poche grandi aree urbane in cui i livelli di biossido di azoto sfidano i limiti di legge.Il nuovo report Snpa-Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Inquinamento dell’aria, qualità pessima a inizio anno: le città più inquinanteAnche se il 2025 è stato un anno migliore rispetto ai precedenti, “la qualità dell’aria nelle aree urbane continua a...

Leggi anche: "Pianura Padana tra le aree più inquinate d’Europa, il governo taglia i fondi per la qualità dell'aria"

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Allarme qualità dell'aria in India; Qualità dell’aria in Italia: valori stabili nel 2025 - SNPA; Notizie tematiche - Qualità dell’aria in Italia: valori stabili nel 2025; Migliora la qualità dell'aria in Italia nel 2025.

Qualità dell'aria, le zone più critiche a Genova: i dati e le mappeCosa dice la normativa attuale, cosa prevede la nuova direttiva Ue e qual è la situazione a Genova, considerando il numero di centraline disponibili: un tema spesso al centro di polemiche ma non manca ... genovatoday.it

Qualità dell’aria in Italia: valori stabili nel 2025Direttiva europea abbassa i limiti, necessarie nuove strategie entro il 2030. I dati del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente Rispettati i valori limite per PM 10 e PM 2,5 su quasi tutto ... brindisilibera.it

Solida realtà del settore industria alimentare, strutturata e orientata alla qualità e alla sicurezza di prodotto. L’azienda opera secondo standard internazionali e pone grande attenzione ai processi, alla conformità normativa e alla valorizzazione delle proprie ris - facebook.com facebook

Made in Italy: Santoianni ( @AIColtivatori), tensioni internazionali creano preoccupazioni, difendere qualità e resilenza delle imprese agroalimentari x.com