La partita tra Sampdoria e Monza si disputa nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. La Sampdoria cerca punti importanti per migliorare la posizione in classifica, mentre il Monza punta a consolidare la sua posizione in zona playoff. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi chiari e vogliono ottenere i tre punti per avvicinarsi alle rispettive mete di classifica. La sfida si svolge in un clima di grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Sampdoria-Monza è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La vittoria sul Bari ma soprattutto il pareggio tra Frosinone e Palermo, permettono al Monza di essere terzo in classifica – a pari punti con i ciociari – e quindi ancora pronto a prendersi la Serie A diretta. Ma tutto passa dalla gara contro la Samp in programma venerdì sera in trasferta. E la Samp è in forma. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’affermazione in rimonta sul campo del Pescara ha permesso alla squadra di Lombardo di piazzare la terza vittoria di fila e quindi allontanarsi, anche se non in maniera definitiva, dalla zona retrocessione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sampdoria-Monza: continua la corsa alla A

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