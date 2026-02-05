Pronostico Burnley-West Ham | l’ultima gioia cinque anni fa

Questa settimana torna la Premier League e i tifosi di Burnley e West Ham sperano in un risultato positivo. La partita si gioca sabato alle 16, in diretta tv, e rappresenta una nuova occasione per entrambe di conquistare i tre punti. L’ultima vittoria di una delle due squadre risale a cinque anni fa, nel 2018, quando i risultati erano molto diversi rispetto a oggi. I tifosi sono curiosi di vedere se questa volta ci sarà qualche sorpresa o se, come spesso accade, domenica porterà ancora poche emozioni.

Burnley-West Ham è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Era il 2020, alla ripresa dei campionati dopo il Covid e si giocava a porte chiuse. Sembra passata una vita, ma sono solamente cinque anni. La data dell'ultima vittoria del Burnley contro il West Ham è datata in questo modo. E adesso le cose, nonostante le due squadre si trovino in posizioni di classifica molto vicine, non sono cambiate. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Penultimi i padroni di casa con quindici punti e con nessuna possibilità di salvarsi ( undici i punti di distacco dalla salvezza ), terz'ultimi gli ospiti che invece dalla zona sicurezza sono distanti solo sei lunghezze.

