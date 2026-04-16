Per anni si è creduto che la luce blu degli schermi fosse la principale causa dei problemi di sonno. Tuttavia, un’indagine condotta dalla BBC ha rivelato che le cose potrebbero essere diverse. Secondo i risultati ottenuti, altri fattori legati all’uso di dispositivi digitali potrebbero influire sul riposo notturno, anche se le ragioni specifiche non sono ancora del tutto chiare.

Per anni abbiamo attribuito grandi colpe alla “luce blu”, ma un'indagine di BBC ha scoperto che le prove scientifiche sono traballanti Per anni una delle abitudini più associate a un cattivo sonno è stato l’utilizzo di schermi prima di andare a dormire, per l’effetto che attribuivamo alla “luce blu”. Su questa convinzione è nato tutto un mercato fatto di occhiali con lenti apposite, applicazioni che rendono i colori dei nostri display più caldi, lampadine “circadiane” e pellicole filtranti per i monitor. Eppure le prove a sostegno di questa tesi non sono così solide. Qualche giorno fa è stata pubblicata un’inchiesta di BBC Future che ha messo ordine tra le ricerche scientifiche più recenti sul tema.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Probabilmente non sono gli schermi a rovinarci il sonno

Renata Scotto & Franco Corelli - Sono andati Fingevo di dormire - La Bohème - 1975

Notizie correlate

Schermi curvi sono stati un errore, ma sono pronto a vederli tornareQuesto testo analizza l’uso dei display curvi nei dispositivi mobili, valutando come estetica e funzionalità possano convivere e quali limiti pratici...

Leggi anche: Una carrellata di spunti: per capire che cosa esattamente non va nei device, in che misura gli schermi possono essere accesi nei nostri salotti e quali sono queste famigerate alternative

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lo stile della mitezza; La cozza quagga continua la sua avanzata; Bridgerton: la più grande speranza dei fan, probabilmente, non diventerà mai realtà; Senza domande (e risposte) non c’è informazione: il mestiere che stiamo perdendo.

Una prova che nell’esercito di Annibale c’erano gli elefantiUn gruppo di archeologi ha trovato vicino a Cordova, nel sud della Spagna, un osso di un elefante che potrebbe aver fatto parte dell’esercito guidato dal generale cartaginese Annibale durante la ... ilpost.it

Obama: «Gli alieni? Probabile la vita in universo così vasto»Barack Obama ha chiarito che le probabilità che la Terra sia stata visitata dagli alieni sono «basse», dopo che alcuni suoi commenti sulle specie extraterrestri hanno attirato attenzione online. «Sono ... unionesarda.it

Se hai prenotato (probabilmente) devi cambiare piani facebook

Molto probabilmente il mondo vedrà zero gas dal Qatar almeno fino a metà giugno. Al momento siamo nel mio scenario base: la produzione persa dal Qatar quest’anno sarà metà di quella russa persa nel 2022, che portò i prezzi a €150/MWh e più. Può x.com