Presunta violenza sessuale | chiesto il processo per il sindaco di Torraca

La Procura di Lagonegro ha chiuso le indagini relative a un caso di presunta violenza sessuale che coinvolge il sindaco di Torraca. È stato chiesto il processo nei suoi confronti, e la vicenda si avvia verso la fase giudiziaria. L’indagine, coordinata dall’autorità giudiziaria, ha portato alla formulazione dell’accusa contro l’esponente politico. Ora spetta al tribunale decidere se procedere con il processo.

Si avvia alla conclusione, l’indagine coordinata dalla Procura di Lagonegro che vede imputato il sindaco di Torraca con l’accusa di violenza sessuale. La notte del 26 febbraio 2025, all’interno dell’abitazione del sindaco, una giovane donna sarebbe stata palpeggiata nelle parti intime dal primo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Dopo la condanna per maltrattamenti, chiesto il processo anche per violenza sessualeLECCE - Si aggrava la posizione del 47enne originario del Burkina Faso residente in un comune del Leccese (di cui omettiamo le generalità per... Violenza sessuale di gruppo, iniziato il processo bis ai 3 calciatori: chiesto il rito abbreviatoBELLUNO - Dopo quasi sei anni dai fatti, dopo il primo processo e la sentenza di assoluzione, si torna in tribunale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mawete accusato di violenza sessuale di gruppo, il Livorno: Tuteleremo la nostra immagine e la serenità dello spogliatoio; Violenza sessuale di gruppo alla festa promozione: un calciatore del Ligorna tra gli accusati; Violenza al lago: pena di 2 anni; TREVISO | Accusato di violenza su minore, assolto grazie alla geolocalizzazione. Portanova, confermata la sentenza di primo grado: condannato a 6 anniLa Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato Manolo Portanova a 6 anni per presunta violenza sessuale di gruppo. In primo grado, il Tribunale ... lalaziosiamonoi.it Condanna confermata per Portanova: 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppoREGGIO EMILIA – La Corte d’Appello è rimasta in camera di consiglio per quasi tre ore, poi il responso: condannato. Sempre a sei anni, per violenza sessuale di gruppo e lesioni, così come aveva chiest ... reggionline.com Portanova, confermati in appello i 6 anni per violenza sessuale La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato Manolo Portanova a 6 anni per presunta violenza sessuale di gruppo. “È assurdo - ha detto alla fine il - facebook.com facebook