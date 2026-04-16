Preghiera della sera 16 Aprile 2026 | ti chiedo la grazia di restare sempre al tuo fianco

Nella preghiera della sera del 16 aprile 2026, si chiede a Gesù di restare vicino e di guidare il cuore, affinché non si allontani dal suo sguardo. La richiesta è rivolta a mantenere una presenza costante e rassicurante durante le ore notturne, con l’obiettivo di evitare smarrimenti spirituali e di rafforzare il legame personale con la figura religiosa. La preghiera si conclude con la richiesta di essere attratti continuamente dal suo sguardo.

Eleviamo la nostra preghiera della sera: Gesù, non permettere che io mi smarrisca, ma attira il mio cuore a Te perché io non mi allontani mai dal Tuo sguardo. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Questa sera Ti ringraziamo o Signore perché ci riveli i nostri errori, umiliandoci. Così ci riconduci a Te come piccoli e poveri, quelli che Tu ami più di tutti gli altri.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 16 Aprile 2026: ti chiedo la grazia di restare sempre al tuo fianco Notizie correlate Preghiera della sera, 13 Febbraio 2026: “Fammi stare al Tuo fianco”Concludi la giornata nel cuore di Dio: una preghiera della sera con esame di coscienza per liberarti dagli affanni e ritrovare la pace profonda prima... Preghiera della sera, 2 Aprile 2026: chiediamo la grazia di essere fedeli al SignoreTi rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ore 18,00 – Veglia di Preghiera per la Pace presieduta da Papa Leone XIV; L’11 aprile in preghiera per la pace in Cattedrale e al Santuario di Caravaggio; Si fermi chi uccide e vuole il mondo in ginocchio; Leone XIV alla veglia di preghiera per la pace: Fermatevi! Sedete ai tavoli del dialogo. Basta morte in nome di Dio. Preghiera della sera, 11 Aprile 2026: la misericordia di Dio scenda su di noiConcludiamo la giornata sotto lo sguardo del Signore con la preghiera della sera, per chiedere il dono della Sua Misericordia. lalucedimaria.it Dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera del Regina Caeli e del Rosario facebook Alcune immagini della preghiera della del Santo Rosario per invocare il dono della pace, presieduta dal Santo Padre Leone XIV nella Basilica di San Pietro (11 aprile 2026) Vatican Media x.com