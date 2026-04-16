Pozzuoli al via Dalle Antiche Rotte al Turismo Culturale e la mostra Visions of Bronze

A Pozzuoli, il 22 e 23 aprile 2026, si terrà l’evento “Dalle Antiche Rotte al Turismo Culturale” presso il Polo culturale di Palazzo Toledo. Contestualmente sarà inaugurata la mostra “Visions of Bronze”. L’iniziativa coinvolge diverse attività legate alla promozione del patrimonio storico e culturale della zona. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge enti e istituzioni locali.

Pozzuoli si prepara ad accogliere, il 22 e 23 aprile 2026, l’iniziativa “Dalle Antiche Rotte al Turismo Culturale”, in programma presso il Polo culturale di Palazzo Toledo. L’evento, promosso da RoMeB – Le Rotte del Mediterraneo nell’età del Bronzo, prevede incontri di studio, sessioni scientifiche e visite guidate, con la partecipazione di studiosi ed esperti del settore. Il programma si articolerà in diverse sessioni tra il 22 e il 23 aprile, affrontando temi legati alle rotte mediterranee nell’età del Bronzo, alle connessioni culturali e allo sviluppo dei territori. Prevista anche una tavola rotonda dedicata ai percorsi turistici culturali e alla certificazione europea, oltre a una visita guidata al Museo Archeologico dei Campi Flegrei.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Concerto conclusivo del corso "la polifonia rinascimentale in coro: teoria e pratica, dalle fonti antiche al cantar insieme"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Parma – Domenica 15... San Valentino 2026: dalle antiche tradizioni romane al consumismo moderno, un amore in continua evoluzione.Il 14 febbraio 2026, festa di San Valentino, si preannuncia una giornata in bilico tra la celebrazione di una tradizione millenaria e le dinamiche...