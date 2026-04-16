Povera Terni | Anche chi ha un lavoro fatica ad arrivare a fine mese È emergenza anziani soli

A Terni, molte persone con un lavoro faticano a mettere da parte abbastanza per arrivare a fine mese, mentre si moltiplicano le segnalazioni di anziani soli e in difficoltà. Nel corso dell'ultimo anno, sono stati portati avanti diversi sforzi per creare legami di supporto tra cittadini e per aiutare chi si trova in condizioni di disagio. L’obiettivo era anche ridare dignità a chi si sente escluso a causa delle sfide economiche e sociali del momento.

Un anno “intenso e impegnativo” durante il quale “si è cercato rafforzare la rete di amicizia e vicinanza con i più bisognosi” e di “restituire dignità a chi per le difficoltà della vita sente di averla persa, pur nella complessità di una crisi diffusa”. È quanto emerso all’assemblea annuale.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Multi SubPregnant With a Reborn Baby, She Used Elite Resources to Rewrite Their Fate

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