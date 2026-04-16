Portanova subito dopo la condanna | Lotterò all' infinito la verità può venire a galla dopo

Dopo la conferma della condanna a sei anni di reclusione da parte della Corte d'Appello di Firenze, Manolo Portanova ha affermato di essere pronto a lottare all'infinito, sostenendo che la verità potrebbe emergere in futuro. La sentenza riguarda un procedimento per presunta violenza sessuale di gruppo nel quale era coinvolto. La conferma della condanna segue una prima decisione giudiziaria e non sono stati annunciati nuovi sviluppi immediati.

La condanna di Manolo Portanova a sei anni di detenzione per presunta violenza sessuale di gruppo è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze. "Da cinque anni vivo una situazione incredibile - ha commentato il calciatore della Reggiana -, portare le prove della mia innocenza non basta". Guarda il video con le sue dichiarazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Portanova subito dopo la condanna: "Lotterò all'infinito, la verità può venire a galla dopo" Notizie correlate La forza di una donna, anticipazioni 27 febbraio: la verità su Sarp è pronta a venire a gallaNella nuova puntata de La forza di una donna la fragile quiete di Bahar vacilla: tra sospetti, bugie e un test di paternità che può cambiare tutto,... Leggi anche: Non si ferma all’alt e tenta di investire un agente: subito libero dopo la condanna Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Violenza sessuale di gruppo, oggi l'udienza decisiva in Appello; Il LIVE di Reggiana-Carrarese 2-0; La Reggiana nel baratro, il Pescara passa al Mapei e inguaia i granata. La rabbia dei tifosi fuori dallo stadio; La Carrarese di mister Calabro interrompe la marcia verso i playoff a Reggio Emilia. Manolo Portanova, la Corte d’Appello conferma la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppoLa Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Manolo Portanova: il 25enne calciatore della Reggiana (la indossa dal 2023) era stato condannato a 6 anni ... fanpage.it Processo Portanova, il calciatore dopo la condanna: È assurdo, continuerò a lottare fino all'infinitoLa Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni nei confronti di Manolo Portanova per il reato di violenza sessuale di gruppo. I fatti contestati risalgono al maggio 2021 e riguardano ... radiosienatv.it Fronte policlinico RC affittasi mansarda disponibile da subito.Per lungo periodo .x info foto e prezzo in privato - facebook.com facebook