Il calciatore ha dichiarato che la giustizia non è ancora stata completata e che intende ricorrere in Cassazione. Ha affermato di voler tornare a giocare a calcio e ha insistito sulla propria innocenza, affermando di non aver mai trattato male nessuno nella sua vita. La vicenda giudiziaria riguarda una sospensione inflitta nei suoi confronti, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

"Non è stata fatta giustizia", queste le prime parole di Manolo Portanova dopo la sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il calciatore della Reggiana, accusato di violenza sessuale di gruppo per i fatti avvenuti a Siena nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, ha visto confermare la condanna di primo grado a 6 anni di reclusione. La stessa pena è stata ribadita anche per lo zio del ragazzo. Il 25enne ha commentato la decisione dei giudici con amarezza davanti ai microfoni dei giornalisti: "Oggi non è stata detta la verità. Sono un ragazzo buono e, prima di essere un calciatore, sono un uomo. Non ho mai trattato male nessuno in tutta la mia vita: sono innocente e lotterò per dimostrarlo fino alla fine.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Portanova: "Giustizia non è fatta. Ricorrerò in Cassazione, voglio tornare a giocare a calcio"

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