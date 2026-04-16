Pnrr cosa cambia davvero | Isee assegno unico carta d’identità e medici

Recentemente sono state apportate modifiche a diversi strumenti e servizi che influenzano la quotidianità delle persone, tra cui l’ISEE, l’assegno unico, la carta d’identità, la tessera elettorale e l’accesso ai servizi sanitari. Questi cambiamenti riguardano aspetti pratici come i criteri di accesso, le procedure di rinnovo e le modalità di presentazione delle domande. Le novità si riflettono direttamente sulle modalità di fruizione di prestazioni sociali e servizi pubblici, modificando alcuni aspetti della burocrazia quotidiana.

Isee, Assegno Unico, medici, carta d’identità, tessera elettorale. Incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini le misure del decreto Pnrr, approvato in via definitiva dal Senato, L’obiettivo è quello di accelerare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in vista della scadenza del 2026. Ma il decreto va oltre, introducendo cambiamenti concreti per famiglie, lavoratori e pubblica amministrazione. Carta d’identità “a vita” per gli over 70. Una delle novità riguarda la carta d’identità elettronica per gli over 70. A partire dal 30 luglio 2026, il documento avrà una validità fino a 50 anni, diventando di fatto “a vita” per molti cittadini anziani.🔗 Leggi su Panorama.it

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