Più di 50 mappe antiche esposte nel borgo fantasma di Celleno | le info sulla mostra

Dal 19 aprile al 10 maggio, nel borgo di Celleno, si tiene la mostra “Antiche visioni della Tuscia”. L’esposizione si svolge nella chiesa di san Carlo e presenta più di 50 mappe antiche. La mostra è curata dall’architetto Massimo Fordini Sonni e organizzata dall’associazione Benvenuto Cellini. La partecipazione è aperta al pubblico e l’evento si inserisce nel contesto delle iniziative culturali del borgo.

Da domenica 19 aprile a domenica 10 maggio Celleno ospita la mostra “Antiche visioni della Tuscia”. L'esposizione, organizzata all'interno della suggestiva chiesa di san Carlo, è curata dall'architetto Massimo Fordini Sonni e organizzata dall'associazione Benvenuto Cellini, in collaborazione con.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Caccia all'uovo fantasma nell'antico borgo di Celleno Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Più di 50 mappe antiche esposte nel borgo fantasma di Celleno: le info sulla mostra; Semaforo verde per le città del Molise, rosso per le aree rurali della Liguria: così l'Istat riscrive le mappe della povertà educativa; Crisi del Golfo, da Rovigo a Vibo: la mappa dei territori italiani più vulnerabili; Adriatic Update: la costa sta diventando una destinazione di lusso?. Quali sono i quartieri più ricchi di Milano e Roma? La mappa della ricchezza delle cittàNonostante nella classifica di tutti i comuni italiani in base ai redditi dichiarati nel 2024 (con anno d’imposta 2023, qui la mappa nazionale) Milano figuri solamente all’ottavo posto, la città ... corriere.it Milano la più costosa, Napoli la più conveniente: ecco la mappa del carovita in ItaliaVa a Milano il poco invidiabile record della città più cara d’Italia mentre Napoli svetta come la più conveniente. Sono i due estremi del costo della vita nel 2025 secondo una analisi del Codacons che ... ilsole24ore.com Venezia non poggia sulla pietra. Poggia su oltre un milione di tronchi. E quei tronchi, sepolti nel fango da quasi 400 anni, sono più duri di quando sono stati piantati. La Basilica di Santa Maria della Salute fu costruita tra il 1631 e il 1687, progettata da Baldass - facebook.com facebook MN - Gabbia: "Ci godiamo Allegri e non ci tocca più di tanto quello che si dice fuori" x.com