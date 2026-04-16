Più controlli e attenzione alle zone della movida | il punto del comitato provinciale per la sicurezza

Oggi si è svolta nella Prefettura di Ravenna una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante l’incontro sono stati discussi interventi per aumentare i controlli nelle zone della movida e migliorare la sicurezza cittadina. Sono stati definiti possibili interventi per intensificare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree frequentate da giovani e turisti.

Maggiori controlli per rafforzare la sicurezza in città. Si è tenuta oggi, nell Prefettura di Ravenna, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro dell’incontro vi è stata un’approfondita analisi sulla situazione dell’ordine e della sicurezza nel.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Rafforzati i controlli di sicurezza per pervenire problemi nei locali: il piano del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezzaControlli rafforzati nei locali pubblici, soprattutto in ottica preventiva, per tutelare la clientela e non penalizzare gli imprenditori che...

Controlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attivitàControlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività UNICEF/Siria: i bambini...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Più controlli e sicurezza con i soldi delle multe; Movida in via Pellicciai, il Comune: Più controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole; Affitti brevi e strutture ricettive: i nuovi controlli fiscali entrano in una fase operativa; Grottaglie, più controlli e sicurezza: via al piano Grottaglie Sicura 2026.

Epatite A, da Regione Campania più controlli e vaccini gratuitiPer combattere l'epatite A la Regione Campania ha disposto una serie di contromisure prevedendo più controlli, più sorveglianza e più prevenzione vaccinale. La Regione Campania, attraverso la Dg ... ansa.it

Carabinieri, rafforzati i controlli prefestivi contro furti e rapineControlli più intensi e coordinati sul territorio in vista delle festività. Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno messo in campo un servizio ... ecodibergamo.it

Controlli a tappeto tra Boccea e l'Aurelia, cibo scaduto nei minimarket e sanzioni nelle sale slot ift.tt/RPa3cEl x.com