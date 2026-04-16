Pio e Amedeo stasera su Canale 5 | ospiti scaletta e anticipazioni dell' ultima puntata

Da movieplayer.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla musica alla TV, passando per sketch irriverenti: l'ultima puntata di Stanno Tutti Invitati riunisce un cast stellare. Pio e Amedeo portano gli ospiti a mettersi in gioco in uno spettacolo fuori controllo. Il sipario sta per calare sul grande evento celebrativo di Pio e Amedeo. Stasera, giovedì 16 aprile 2026, il duo foggiano occupa il prime time di Canale 5 con la terza e ultima serata di Stanno Tutti Invitati. Dalla cornice tecnologica della ChorusLife Arena di Bergamo, i due comici festeggiano i loro primi 25 anni di carriera con un mix esplosivo di nostalgia, satira e ospiti d'eccezione, pronti a essere "tormentati" dai padroni di casa.🔗 Leggi su Movieplayer.it

pio e amedeo stasera su canale 5 ospiti scaletta e anticipazioni dell ultima puntata
© Movieplayer.it - Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti, scaletta e anticipazioni dell'ultima puntata

Pio e Amedeo La caduta in diretta sui lupini #shorts

Video Pio e Amedeo La caduta in diretta sui lupini #shorts

Notizie correlate

Stasera Pio e Amedeo su Canale 5: ospiti in scaletta e anticipazioni della prima puntataDalla ChorusLife Arena parte Stanno Tutti Invitati, lo show che celebra i 25 anni del duo: ospiti tra musica e tv, da Annalisa a Luca Argentero fino...

Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti in scaletta della seconda puntataAmadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi e The Kolors tra i protagonisti della seconda serata di Stanno Tutti Invitati: musica, sport e comicità in...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti in scaletta della seconda puntata; Tutti gli ospiti di Pio e Amedeo di stasera; Stanno tutti invitati con Pio e Amedeo, stasera in tv la seconda puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta; Pio e Amedeo, scaletta Stanno Tutti Invitati: ospiti e anticipazioni della seconda puntata.

pio e amedeo staseraPio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti, scaletta e anticipazioni dell'ultima puntataDalla musica alla TV, passando per sketch irriverenti: l'ultima puntata di Stanno Tutti Invitati riunisce un cast stellare. Pio e Amedeo portano gli ospiti a mettersi in gioco in uno spettacolo fuori ... movieplayer.it

pio e amedeo staseraStanno tutti invitati con Pio e Amedeo, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti in scalettaLa terza e ultima puntata stagionale di Stanno tutti invitati va in onda il 16 aprile 2026, dalle 21.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma ... today.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.