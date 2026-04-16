Dalla musica alla TV, passando per sketch irriverenti: l'ultima puntata di Stanno Tutti Invitati riunisce un cast stellare. Pio e Amedeo portano gli ospiti a mettersi in gioco in uno spettacolo fuori controllo. Il sipario sta per calare sul grande evento celebrativo di Pio e Amedeo. Stasera, giovedì 16 aprile 2026, il duo foggiano occupa il prime time di Canale 5 con la terza e ultima serata di Stanno Tutti Invitati. Dalla cornice tecnologica della ChorusLife Arena di Bergamo, i due comici festeggiano i loro primi 25 anni di carriera con un mix esplosivo di nostalgia, satira e ospiti d'eccezione, pronti a essere "tormentati" dai padroni di casa.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti, scaletta e anticipazioni dell'ultima puntata

Pio e Amedeo La caduta in diretta sui lupini #shorts

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