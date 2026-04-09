Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi e The Kolors tra i protagonisti della seconda serata di Stanno Tutti Invitati: musica, sport e comicità in una puntata imperdibile. Dopo il successo del debutto, stasera giovedì 9 aprile 2026, il prime time di Canale 5 si accende con la seconda delle tre serate evento targate Pio e Amedeo. Dalla futuristica cornice della ChorusLife Arena di Bergamo, il duo foggiano continua i festeggiamenti per i propri 25 anni di carriera con uno show che promette di scardinare i classici ritmi del varietà televisivo. Lo spettacolo non è solo una parata di stelle, ma una celebrazione trasversale della cultura pop italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pio e Amedeo stasera su Canale 5: ospiti in scaletta della seconda puntata

Stasera Pio e Amedeo su Canale 5: ospiti in scaletta e anticipazioni della prima puntataDalla ChorusLife Arena parte Stanno Tutti Invitati, lo show che celebra i 25 anni del duo: ospiti tra musica e tv, da Annalisa a Luca Argentero fino...

Taratata 2026 con Paolo Bonolis stasera su Canale 5: scaletta e ospiti della seconda puntata del 16 febbraioTutto pronto per la seconda puntata di “Taratata“, il grande show condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5.

PIO E AMEDEO conquistano il PEPPY NIGHT - l'intervista completa - | CANALE 21

Temi più discussi: Stasera Pio e Amedeo su Canale 5: ospiti in scaletta e anticipazioni della prima puntata; La festa di Pio e Amedeo ai chiama Stanno tutti invitati; Stanno tutti invitati con Pio e Amedeo, stasera in tv la seconda puntata: anticipazioni e ospiti in scaletta; Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo coi brividi per Claudio Baglioni, poi stravolgono Annalisa: Sono senza parole.

Pio e Amedeo, scaletta Stanno Tutti Invitati: ospiti e anticipazioni della seconda puntataStanno tutti invitati torna stasera in tv, giovedì 9 aprile, in prima serata su Canale 5. Pio e Amedeo festeggiano i primi 25 anni della loro carriera. Tre serate alla ... ilmessaggero.it

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Antonio Cassano ospite di Pio e Amedeo, la sua super villa in Liguria dove vive con Carolina Marcialis - facebook.com facebook

Il gol di Pio Esposito contro la Fiorentina si aggiudica il #GOTM di Marzo @play_eFootball x.com