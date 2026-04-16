I comici Pio e Amedeo hanno concluso a Bergamo il loro tour per i 25 anni di carriera, portando sul palco l’ultima puntata del loro speciale televisivo. La serata ha visto la presenza di un pubblico numeroso, con battute e sketch che hanno ripercorso le tappe principali del loro percorso artistico. I due artisti hanno salutato i fan con un’esibizione finale, chiudendo così un lungo ciclo di produzione televisiva e spettacoli dal vivo.

Pio e Amedeo celebrano un quarto di secolo di attività artistica con l’ultima tappa del loro speciale televisivo. La serata conclusiva si svolge giovedì 16 aprile 2026, con la messa in onda della terza puntata dello show registrato presso la ChorusLife Arena di Bergamo. Il traguardo dei 25 anni di carriera del duo foggiano trova la sua conclusione definitiva stasera alle ore 21.30 su Canale 5. Lo spettacolo, che ha protagonisti i due comici, è stato preceduto da due appuntamenti trasmessi rispettivamente il 2 aprile 2026 e il 9 aprile 2026. Durante la registrazione avvenuta nei giorni scorsi nella struttura bergamasca, numerosi ospiti si sono alternati sul palco per partecipare ai festeggiamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pio e Amedeo: il gran finale dei 25 anni di carriera a Bergamo

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