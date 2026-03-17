Pio e Amedeo tornano a Bergamo per tre serate consecutive dedicate ai loro 25 anni di attività. Le date sono state annunciate e durante gli eventi sono previsti vari ospiti sul palco. La festa si svolgerà nel corso di tre serate e coinvolgerà un pubblico di fan e appassionati. La manifestazione si svolgerà nel mese di marzo 2026.

Bergamo, 17 marzo 2026- Una grande festa, declinata in tre serate sul palco, per festeggiare i primi 25 anni di carriera. Dopo il successo del loro ultimo film "Oi Vita Mia" e del passato tour teatrale di oltre 50 date tutte sold out, i comici Pio e Amedeo tornano sul palco con “Stanno tutti invitati”. Lo show andrà in scena il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo e poi prossimamente verrà trasmesso in onda su Canale 5. Gli ospiti attesi Per l’occasione i due comici pugliesi interagiranno con tanti amici del mondo dello spettacolo e della musica, che si alterneranno sul palco nel corso di questi tre spettacoli. Tra gli ospiti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pio e Amedeo, tre serate a Bergamo per festeggiare i 25 anni di carriera. Ecco quando e chi saranno gli ospiti presenti

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