Piccolissimo anzi invisibile un albo per parlare di divulgazione scientifica ai piccoli
Questo fine settimana inaugura un progetto dedicato ai bambini presso la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Arezzo, incentrato sulla divulgazione scientifica. La mostra, intitolata
Piccolissimo, anzi invisibile, Marie Neurath, Quinto Quarto Questo fine settimana prende il via un importante progetto dedicato ai più piccoli all'interno della mostra alla Galleria Comunale D’arte Contemporanea (piazza San Francesco, 4, Arezzo) "Francisci Redi patricii arretini: la (ri)scoperta.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Musica, monologhi, comicità, divulgazione scientifica: la stagione di Tourné è servitaNabana" di Angelo Pintus ad aprire stasera (23 gennaio) il 2026 della stagione Tourné che inizia il nuovo anno al PalaBarton Energy di Perugia (ore...
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: il manifesto; Designing knowledge: Marie Neurath's Isotype Books for Children; Tra design e pedagogia: il mondo di Marie Neurath.
In realtà sarebbe un costo piccolissimo (appunto, 1 $/barile) in cambio di un crollo dei prezzi del petrolio di 50-60 $/barile. x.com
Giorgia Meloni oggi hai fatto un piccolissimo e tardivo passo. Per fermare i terroristi israeliani (i peggiori del pianeta) occorrono sanzioni. Israele sanzionata si fermerebbe all’istante perché è un paese piccolo che vive grazie al commercio con l’estero. Ad oggi - facebook.com facebook