Al via ‘Università svelate’ | l’iniziativa di divulgazione scientifica organizzata da Unife

Giovedì 20 si svolge l’evento ‘Università svelate’, organizzato dall’Università di Ferrara. La giornata prevede attività divulgative dedicate a temi scientifici e di ricerca, rivolte al pubblico e agli studenti. L’iniziativa è promossa dall’ateneo e fa parte delle celebrazioni per la giornata nazionale delle università. Le attività si svolgono in diverse sedi dell’ateneo e prevedono incontri, esposizioni e laboratori.

Iniziative divulgative su temi scientifici e di ricerca per la giornata nazionale delle università. È così che Unife aderisce all’iniziativa ‘Università svelate’, in programma giovedì 20. L’obiettivo è mostrare il ruolo propulsivo che le università rivestono nello sviluppo del Paese ‘svelando’, appunto, il loro patrimonio scientifico, culturale e sociale e rafforzando il dialogo tra università e territori. La giornata inizia alle 9.30 a Palazzo Turchi di Bagno, con l’iniziativa ‘Problematiche e prospettive per la valorizzazione biotecnologica di scarti della filiera agro-alimentare’, promossa dal dipartimento di Scienze dell’ambiente e della prevenzione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Darwin Day Milazzo, divulgazione scientifica e cultura dell’evoluzione al Castello Musica, monologhi, comicità, divulgazione scientifica: la stagione di Tourné è servitaNabana" di Angelo Pintus ad aprire stasera (23 gennaio) il 2026 della stagione Tourné che inizia il nuovo anno al PalaBarton Energy di Perugia (ore... Una selezione di notizie su Università svelate Temi più discussi: Al via ‘Università svelate’: l’iniziativa di divulgazione scientifica organizzata da Unife; Università Svelate 2026; 20 marzo: Università Svelate, gli appuntamenti a Parma per la Giornata nazionale delle Università; Università Svelate 2026: l’Alma Mater apre le sue porte alla città — Italiano. Università svelate - eventi al Politecnico di Milano e nei poli territorialiIn occasione di Università Svelate – Giornata Nazionale delle Università, promossa dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e in programma il 20 marzo 2026, il Politecnico di ... milanotoday.it Potenza, Università Svelate 2026: l’Unibas apre le sedi a cittadini e territorioDal 18 al 21 marzo l’Università della Basilicata promuove iniziative aperte al pubblico nelle sedi di Potenza, Matera e Baragiano, nell’ambito della Giornata Nazionale delle Università e in raccordo c ... trmtv.it Vieni a scoprire laboratori e attività di ricerca, con visite guidate e approcci interdisciplinari, durante Università Svelate — Giornata Nazionale delle Università, con focus su intelligenza artificiale, risorse idriche e innovazione tecnologica In questa terza e - facebook.com facebook Università Svelate 2026 - Porte aperte in Università Il 20 marzo #unibs partecipa alla Giornata Nazionale delle Università, promossa da #CRUI. Un’occasione per scoprire l’Università attraverso incontri e attività aperte al pubblico Scopri il programma bit.ly/ x.com