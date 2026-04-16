A Pescara, gli alloggi popolari situati in via Bruno Buozzi 40 sono stati segnalati con problemi di muffe e deterioramento delle strutture. Le condizioni degli immobili sono state descritte come di abbandono, con evidenti segni di degrado. La situazione solleva preoccupazioni legate alla salubrità degli ambienti abitativi e ai rischi potenziali per le persone che vivono in queste abitazioni.

Le mura degli alloggi popolari in via Bruno Buozzi 40 a Pescara mostrano segni di un abbandono che non può più essere ignorato. Massimiliano Di Pillo e Giovanni D’Andrea, esponenti del gruppo di Pettinari sindaco, hanno denunciato le condizioni estreme in cui versano alcuni appartamenti gestiti dall’Ater, evidenziando una realtà fatta di muffe e infiltrazioni che colpiscono famiglie lavoratrici e bambini piccoli. Il volto del disagio abitativo tra muffe e degrado strutturale. Camminare lungo il civico 40 di via Buozzi significa trovarsi di fronte a un quadro di precarietà che va ben oltre il semplice disservizio. Le immagini documentate da Di Pillo e D’Andrea restituiscono la fotografia di edifici che soffrono per la mancanza di manutenzione sia interna che esterna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, alloggi Ater nel degrado: muffe e rischi per la salute

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