Perugia nuova rissa a Fontivegge

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, si è verificata una rissa nella zona della stazione di Fontivegge, a Perugia. Alcuni soggetti sono entrati in colluttazione sotto le pensiline, usando bottiglie rotte come strumenti di aggressione. La scena ha attirato l'attenzione di passanti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o responsabilità.

Novo episodio di violenza a Fontivegge. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, si è scatenata una rissa in zona stazione, precisamente sotto le pensiline, dove alcuni soggetti hanno iniziato una lite a colpi di bottiglie rotte. Il fatto è stato segnalato da un vigilante di zona che ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Rissa violenta in un locale con lancio di arredi a Perugia, Daspo Willy per 11 giovani11 persone sono state raggiunte dal provvedimento di Daspo Willy al termine di un’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri a Perugia, dopo una... Sicurezza a Fontivegge, Fratelli d'Italia: "Avevamo ragione noi"I responsabili umbri del partito contestano la gestione della sicurezza nel quartiere. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perugia, scattano i controlli con chiusura e sanzioni per i locali; SportMediaset: Nuova Toyota RAV4 Video; Gioventù nazionale Perugia, Marina Tomassoni eletta presidente provinciale; Rissa in centro a Perugia, paura tra residenti e locali. Perugia, maxi rissa e un giovane investito da un’auto: 11 arrestiPerugia, 29 dicembre 2025 – Undici persone sono state arrestate a Perugia in flagranza di reato e un ragazzo di 17 anni è stato denunciato a piede libero in seguito a una violenta rissa avvenuta nel ... lanazione.it Undici arresti e un minorenne denunciato dopo una rissa a PerugiaUndici persone sono state arrestate a Perugia in flagranza di reato e un ragazzo di 17 anni è stato denunciato a piede libero in seguito a una violenta rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica ... ansa.it Confronto su linguaggi, ecoansia e nuove forme di comunicazione per coinvolgere i giovani e promuovere una cultura ambientale più consapevole #perugia facebook Suarez "italiano": condannati gli ex vertici dell'Università stranieri di Perugia per l'esame farsa #suarez x.com