Persone scomparse trovato senza vita a Napoli Manuel Muratori

È stato rinvenuto senza vita a Napoli il corpo di Manuel Muratori, il ragazzo di 19 anni che risultava scomparso da Ravenna martedì scorso. Le autorità hanno confermato il ritrovamento, ma al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle circostanze del decesso. La famiglia e gli investigatori sono in attesa di ulteriori sviluppi e dell’esito delle analisi.

È stato ritrovato senza vita il cadavere di Manuel Muratori, il 19enne che risultava scomparso da martedì scorso da Ravenna. A comunicarlo i canali social della trasmissione di Raitre “Chi l'ha visto?".Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto sull'asfalto in via Leonardi Giuseppe.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate “Lo abbiamo trovato”. Gianfranco trovato senza vita, era scomparso da 48 oreLe speranze si erano affievolite con il passare delle ore, ma nessuno voleva davvero arrendersi. Leggi anche: “Lo abbiamo trovato”. Gianfranco De Simone trovato senza vita dopo 48 ore di ricerche Aggiornamenti e contenuti dedicati Persone scomparse, trovato senza vita a Napoli Manuel MuratoriÈ stato ritrovato senza vita il cadavere di Manuel Muratori, il 19enne che risultava scomparso da martedì scorso da Ravenna. A comunicarlo i canali social della trasmissione di Raitre Chi l'ha visto? napolitoday.it Trovato senza vita a Napoli Manuel, il 19enne scomparso da RavennaSi è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Manuel, il 19enne scomparso da Ravenna nella mattinata di martedì 14 aprile. Il giovane è stato ritrovato ... ravennanotizie.it