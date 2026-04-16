Perché Piazzapulita oggi non va in onda | il motivo

Oggi, giovedì 16 aprile, il programma televisivo Piazzapulita non è andato in onda come previsto. La trasmissione è stata sospesa senza ulteriori dettagli comunicati, lasciando i telespettatori senza l'appuntamento abituale. La decisione riguarda esclusivamente questa data e non sono stati annunciati motivi ufficiali o eventuali riprese future. La programmazione riprenderà secondo il normale calendario nelle prossime settimane.

. Perché Piazzapulita oggi, giovedì 16 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Corrado Formigli è lo sciopero nazionale dei giornalisti che protestano per il mancato rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, ormai fermo da 10 anni. #Piazzapulita pic.twitter.comwUtmXTarm1 — Piazzapulita – La7 (@PiazzapulitaLA7) April 16, 2026 La Federazione nazionale della Stampa prosegue quindi la mobilitazione per la dignità dell’informazione che passa attraverso il rinnovo del contratto di lavoro, il recupero salariale e la difesa dei diritti, che non sono privilegi ma il modo con cui i giornalisti italiani stanno sulla scena dell’informazione e possono resistere alle pressioni dei potentati di turno.🔗 Leggi su Tpi.it

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PIAZZA PULITA la7 - puntata 26 marzo 2026

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