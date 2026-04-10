Perché Tagadà oggi non va in onda | il motivo

Oggi, venerdì 10 aprile 2026, il programma televisivo Tagadà non è stato trasmesso come previsto. La diretta è stata interrotta senza una comunicazione ufficiale, e al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause di questa cancellazione. La trasmissione, solitamente in onda in questa fascia oraria, ha subito questa variazione senza alcun preavviso ai telespettatori.

. Perché Tagadà oggi, venerdì 10 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Tiziana Panella è lo sciopero dei giornalisti di La7 che “chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”. Di seguito il comunicato ufficiale del Cdr di La7: “Venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Perché Tagadà oggi non va in onda: il motivo Perché L’Aria che Tira oggi non va in onda: il motivoPerché L’Aria che Tira oggi non va in onda: il motivo Perché L’Aria che Tira oggi, venerdì 10 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo... Perché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5: il motivoPerché La ruota della Fortuna oggi non va in onda su Canale 5? Il noto game show condotto da Gerry Scotti questa sera, martedì 3 marzo 2026, non va... Never Buy an Antenna Again! Use Old CDs and Watch What Happens Argomenti più discussi: Tagadà - LA7; Tagadà - LA7; Tagadà - Puntata del 2/4/2026; Tagadà - LA7. Mi sono trovata ieri in televisione, a Tagadà, sull'onda della notizia: l'Italia nega l'atterraggio a Sigonella di un cacciabombardiere americano diretto in Iran. Un no tecnico, puntuale, "perché fuori dai trattati", si è affannato a ridimensionare Crosetto. Temo che la - facebook.com facebook Perché la così compiaciuta conduttrice non parla della Salis #tagada x.com