Perché Otto e mezzo oggi non va in onda | il motivo

Oggi, giovedì 16 aprile, il programma televisivo non è andato in onda come previsto. La trasmissione è stata sospesa senza specificare i motivi ufficiali, lasciando gli spettatori senza la puntata consueta. La decisione è stata comunicata poco prima dell’orario di inizio, generando sorpresa tra il pubblico e i partecipanti. Nessuna nota ufficiale ha chiarito i motivi della cancellazione, e il motivo resta non divulgato.

. Perché Otto e mezzo oggi, giovedì 16 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Lilli Gruber è lo sciopero nazionale dei giornalisti che protestano per il mancato rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, ormai fermo da 10 anni. La Federazione nazionale della Stampa prosegue quindi la mobilitazione per la dignità dell’informazione che passa attraverso il rinnovo del contratto di lavoro, il recupero salariale e la difesa dei diritti, che non sono privilegi ma il modo con cui i giornalisti italiani stanno sulla scena dell’informazione e possono resistere alle pressioni dei potentati di turno.🔗 Leggi su Tpi.it

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OTTO E MEZZO la7 - puntata 7 aprile 2026

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