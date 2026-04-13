L’influencer Chiara Balistreri, 24 anni di Bologna, ha annunciato con shock che il suo ex, Gabriel Constantin, è uscito dal carcere. Balistreri ha commentato che l’uomo, secondo la sua versione, avrebbe avuto comportamenti violenti e che si sente abbandonata dallo Stato. La notizia ha generato reazioni e polemiche sui social, mentre le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Per Chiara Balistreri, influencer 24enne di Bologna, arriva una notizia temuta: il suo ex compagno Gabriel Constantin è tornato in libertà. Il ragazzo è lo stesso che per anni l’ha vessata con diverse violenze fisiche per le quali la giovane è finita anche in ospedale. La ragazza è in lacrime mentre annuncia in un video social quella realtà che aveva sperato di non vivere mai più: “Mi dispiace che io mi faccia vedere così, mi sono svegliata con una chiamata della polizia di Bologna che mi informava che Gabriel tra due giorni tornerà a casa, con il dispositivo “. Ciò a cui fa riferimento la ragazza è il “pacchetto” del braccialetto anti-stalking formato da due dispositivi: uno, non rimovibile, è per l’aggressore, l’altro è per la vittima che viene avvertita nel caso in cui lui decidesse di avvicinarsi oltre i limiti consentiti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’influencer Chiara Balistreri sconvolta, il suo ex esce dal carcere: “Lui un violento, questo Stato non ci tutela”

Chiara Balistreri sconvolta, il suo ex esce dal carcere: “Lui un violento, questo Stato non ci tutela”Per Chiara Balistreri, influencer 24enne di Bologna, arriva una notizia temuta: il suo ex compagno Gabriel Constantin è tornato in libertà.

Le lacrime di Chiara Balistreri sui social: “Il mio ex violento esce dal carcere, lo Stato non tutela le donne”Bologna, 13 aprile 2026 - Chiara Balistreri, 24 anni di Bologna, è in lacrime e sui social torna a parlare delle violenze che ha subito negli durante...