Antonio Conte si è recato nel carcere di Poggioreale, a Napoli, per incontrare i detenuti e incoraggiarli a non arrendersi. Durante l'incontro, ha lasciato cadere indirettamente l'idea di un possibile ritorno come allenatore della Nazionale, senza confermarlo ufficialmente. La visita si è svolta in un contesto di dialogo e supporto, senza che siano stati annunciati progetti futuri legati alla guida della squadra azzurra.

Antonio Conte va a Poggioreale, nel carcere storico di Napoli, sprona i detenuti a “non mollare mai” e lascia cadere indirettamente l’ipotesi di diventare il nuovo tecnico della Nazionale. L’allenatore leccese ha tenuto ieri una sorta di lectio magistralis con una lezione di vita. La Nazionale. A chi gli chiedeva se avesse lasciato il Napoli per la panchina della Nazionale italiana, con il quale ha un contratto di 8 milioni netti che scade a giugno 2027, Conte ha risposto sorridendo e lasciando cadere il momento. La reazione fa il paio con quello che aveva dichiarato domenica scorsa a Parma, quando aveva ricordato di “non essersi mai proposto “.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Per Antonio Conte si allontana l’ipotesi di un ritorno in Nazionale

CONTE si assume la responsabilità: Sono preoccupato, non sto facendo un buon lavoro | DAZN

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Sto con Antonio Conte. Ma non significa non fare analisi, non poter esprimere un’opinione. E vale per un sistema che non mi convince come quello scelto nelle @ ultime partite con i quattro centrocampisti, così come per la questione degli obiettivi. Obiettivo C facebook

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