Pedinata a Petronà | sequestrati 17 cavalli senza alcuna tracciabilità

I Carabinieri hanno scoperto in una proprietà di Petronà diciassette cavalli privi di documenti che ne attestassero la provenienza o lo stato sanitario. I cavalli sono stati sequestrati perché non risultavano registrati né dotati di certificazioni ufficiali. L’intervento è stato effettuato nella zona di Manulata, dove si trovavano gli animali. La vicenda coinvolge il rispetto delle norme sulla tracciabilità degli animali e sulla tutela del patrimonio equino.

I Carabinieri hanno individuato un gruppo di diciassette equini privi di qualsiasi tracciabilità sanitaria e amministrativa in una proprietà situata nella località Manulata, nel comune di Petronà. L’operazione, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 13 aprile, ha portato al sequestro di 13 esemplari adulti e 4 puledri, tutti rinvenuti all’interno di un’area recintata senza i necessari codici di identificazione. Il controllo è stato coordinato dalla stazione locale con il supporto operativo della Compagnia di Sellia Marina, integrando l’intervento militare con le competenze tecniche del personale veterinario dell’Asp di Catanzaro. Al momento, gli...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pedinata a Petronà: sequestrati 17 cavalli senza alcuna tracciabilità Notizie correlate Leggi anche: Pesce senza tracciabilità: 3.200 kg sequestrati nel Lazio Leggi anche: Controlli Epatite A, sequestrati 100 chili di pesce senza tracciabilità