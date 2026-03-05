Cerca di salire sul bus mentre sta partendo ma inciampa e cade | donna si rompe un braccio

Una donna cercava di salire su un bus di Asf Autolinee mentre stava partendo, ma ha inciampato e caduto, riportando una frattura al braccio. L’incidente è avvenuto questa mattina, 5 marzo 2026, alla fermata di via Varesina, vicino a via Lissi, in direzione centro. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Si è conclusa in ospedale la mattinata di una passeggera dei bus di Asf Autolinee. Questa mattina - 5 marzo 2026 - una donna è rimasta ferita in modo serio quando il bus è partito dalla fermata di via Varesina, in prossimità di via Lissi (direzione centro). L'autista del pullman lungo 18 metri non sarebbe riuscito a notare la donna che batteva contro il mezzo, probabilmente per chiedere di aprire le porte. La donna è quindi inciampata rompendosi un braccio. L'infortunio ha costretto il mezzo a fermarsi mentre autista e altri passeggeri hanno prestato i primi soccorsi alla donna in attesa dell'arrivo di un'ambulanza che la portasse al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

