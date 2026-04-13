Bastoni col Como out a fine primo tempo e altra serata no Col Cagliari rischia la panchina

Durante la partita, l'azzurro è stato sostituito al termine del primo tempo, dopo aver contribuito alle due reti subite dal Como, in particolare alla seconda. La sua uscita ha segnato un momento chiave della prima frazione di gioco, mentre la squadra si appresta a disputare la prossima sfida con il rischio di ulteriori conseguenze per il suo ruolo. La serata si è conclusa con un risultato negativo per il Como.

Alle missioni di Chivu se n’è aggiunta un’altra: salvare il soldato Bastoni. L’azzurro è rientrato ad Appiano con l’ennesima gara opaca sulle spalle, colpevole soprattutto nel secondo dei tre gol della banda Fabregas. Dopo la simulazione in Inter-Juve, Ale non è più lo stesso. Lo dicono le prestazioni e gli errori individuali. L’ultimo è arrivato nel successo in rimonta al Sinigaglia. Sul primo gol di Valle, infatti, Bastoni è rimasto imbrigliato nell’azione comasca sviluppata sulla destra. Il tacco smarcante di Diao l’ha colto impreparato nella marcatura su Paz, sgusciato via verso la porta. Tradotto: Bastoni, in ritardo, ha lasciato il buco colmato dall’argentino.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bastoni, col Como out a fine primo tempo e altra serata no. Col Cagliari rischia la panchina Leggi anche: Tudor sta accompagnando il Tottenham in Serie B: 1-3 col Crystal Palace (i tifosi vanno via a fine primo tempo) La storia. Tramezzani torna in panchina col Como WomenDopo varie esperienze in giro per il mondo, fra Albania, Arabia Saudita Cipro, Croazia e Svizzera, Paolo Tramezzani, 55 anni, torna su una panchina,...