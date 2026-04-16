Pattinaggio artistico pubblicato il calendario del Grand Prix 2026-2027

L'International Skating Union ha pubblicato il calendario aggiornato del Grand Prix di pattinaggio artistico per la stagione 2026-2027. Dopo alcune modifiche recenti, sono stati definiti i dettagli delle tappe e delle date degli eventi principali. La pubblicazione segna l'inizio delle programmazioni ufficiali per le competizioni che si terranno nei prossimi mesi, con le date e le sedi già stabilite e rese note agli atleti e agli addetti ai lavori.

Il dado è tratto. Dopo una parziale rimodulazione nelle scorse ore l’International Skating Union ha pubblicato il calendario del circuito Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico, composto come sempre da sei tappe di qualificazione più una Finale, quest’anno in scena sul ghiaccio di Chongqing, in Cina. I battenti su apriranno il 23 ottobre in quel di Angers, località transalpina solita ad ospitare il Grand Prix de France, in programma fino al 25. La settimana successiva la carovana si sposterà in Nordamerica, precisamente a Kelowna, per Skate Canada (30 ottobre-1 novembre) Il terzo appuntamento sarà invece la Cup Of China (6-8 novembre), gara che sarà allestita in una città ancora da definire proprio in quanto Chongqing, tradizionale località molto nota nel Grand Prix, sarà teatro dell’ultimo atto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, pubblicato il calendario del Grand Prix 2026-2027 Notizie correlate Leggi anche: Scuole tennis, pubblicato il Grand Prix 2025: il circolo faentino è il primo in Emilia-Romagna Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: MIURA Riku - Atleta Olimpico/a Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Pattinaggio artistico, pausa per Kagiyama: il nipponico non prenderà parte alla prossima stagione; Matteo RIZZO - Atleta Olimpico/a Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; NAKAI Ami - Atleta Olimpico/a Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Pattinaggio artistico, pubblicato il calendario del Grand Prix 2026-2027Il dado è tratto. Dopo una parziale rimodulazione nelle scorse ore l’International Skating Union ha pubblicato il calendario del circuito Grand Prix ... oasport.it Pattinaggio artistico, pausa per Kagiyama: il nipponico non prenderà parte alla prossima stagioneArriva la prima notizia importante dell'off season di pattinaggio artistico. Yuma Kagiyama, due volte medaglia d'argento alle Olimpiadi, non prenderà ... oasport.it Nuova tappa del ! Dopo un avvio travolgente, continua a crescere e rilancia con il suo innovativo Grand Prix: un circuito unico nel suo genere che prevede tornei ad eliminazione diretta, suddivisi facebook