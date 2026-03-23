Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026 | programma orari tv streaming

Questa settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si svolgeranno infatti i Campionati Mondiali 2026, evento post olimpico contrassegnato – come spesso capita in situazioni di questo tipo – da molteplici defezioni. A differenza di altre edizioni però ci saranno d iverse assenze anche in casa Italia, complice probabilmente anche la straordinaria medaglia di bronzo conquistata nel Team Event in occasione della rassegna a cinque cerchi di casa. Nello specifico sono ben quattro i forfait tricolore. La compagine azzurra dovrà infatti fare a meno di Charléne Guignard-Marco Fabbri, Sara Conti-Niccolò Macii, Matteo Rizzo e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosin i. 🔗 Leggi su Oasport.it

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