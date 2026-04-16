Passante di Mestre chiuso per tutto il fine settimana

Durante il fine settimana, il Passante di Mestre in direzione Trieste sarà completamente chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per eseguire lavori di manutenzione prima dell’arrivo della stagione estiva. La chiusura durerà per tutto il fine settimana, coinvolgendo così i veicoli che percorrono questa tratta. Le autorità hanno comunicato i dettagli dell’intervento e le eventuali alternative di percorso per gli automobilisti.

Nel fine settimana è in programma una nuova chiusura del Passante di Mestre, in direzione Trieste, per completare il pacchetto di manutenzioni in vista della stagione estiva. Il traffico che sarà deviato sull tangenziale di Mestre, verso Venezia, a partire dalla tarda serata di venerdì.Clicca qui.🔗 Leggi su Veneziatoday.it FULLHe Was Too Smart to Get Caught for Forgery... But He Couldn't Hide His Secret Women Victims. Notizie correlate Ultimo fine settimana di Carnevale: spettacoli, maschere e feste da San Marco a MestreCe n'è per tutti i gusti: dal water show in Arsenale alle sfilate dei carri allegorici, fino alle serate a Forte Marghera. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Passante di Mestre chiuso per tutto il fine settimana; Passante di Mestre chiuso nel fine settimana; Passante di Mestre chiuso nel fine settimana in direzione Trieste. Traffico deviato sulla A57; Passante di Mestre chiuso verso Trieste: traffico deviato sulla tangenziale. Passante di Mestre chiuso nel fine settimana in direzione TriestePer completare il periodico pacchetto di manutenzioni in vista della stagione estiva, il Passante di Mestre chiuderà nuovamente nel fine settimana in direzione Trieste, con il traffico che sarà deviat ... triestecafe.it Passante di Mestre chiuso nel fine settimanaSecondo weekend di lavori sul Passante di Mestre, che dalla tarda serata di venerdì sarà chiuso in direzione Trieste, con deviazione del traffico in A57 Tangenziale di Mestre, verso Venezia. La chiusu ... live.comune.venezia.it Due incidenti tra Pianiga, Vigonza e il Passante di Mestre: attivato il protocollo deviazioni, un ferito non grave facebook Passante di Mestre: chiuso nel fine settimana! ll Passante di Mestre sarà chiuso in direzione Trieste a partire dalle ore 22 di venerdì 10 aprile fino alle ore 5.30 di lunedì 13 aprile (salvo conclusione anticipata). Il traffico della A4 sarà deviato all’altezza del b x.com